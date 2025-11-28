Unfall auf der A14 bei Trotha: Verursacher fährt davon, Polizei kann ihn bei Könnern stellen

Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 07:15 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg, zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Könnern, ein Verkehrsunfall. Der 59-jährige Fahrer eines Pkws VW Caddy, kollidierte mit dem Fahrer eines Kleintransporters VW Crafter. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Kurz darauf streifte er mehrere Segmente der Leitplanke, woraufhin er seine Fahrt erneut widerrechtlich fortsetzte.

Kurz nach der Anschlussstelle Könnern konnte das Fahrzeug angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.