Zehn Vereine präsentieren sich nächste Woche auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale)

Auch in diesem Jahr ermöglicht die Stadt Halle (Saale) im Advent die kostenlose Nutzung von zwei Weihnachtsmarkt-Hütten, in denen Vereine und Einrichtungen sich und die eigenen Angebote und Anliegen präsentieren können.

In den beiden, nebeneinander am Fuß des Roten Turms stehenden Vereinshütten sind noch bis zum 22. Dezember hallesche gemeinnützige, kulturelle und Sportvereine, aber auch weitere Nutzerinnen und Nutzer willkommen. Freite Termine gibt es nur noch am 1., 8. und 9. Dezember. Insgesamt präsentieren sich von Montag bis Sonntag, 1. bis 7. Dezember 2025, zehn Vereine und Einrichtungen:

In Hütte 1 stellen sich vor: BUND Regionalverand Halle-Saalekreis (Montag), Unabhängiger Betreuungsverein Halle und Saalkreis e. V. (Dienstag) und BI Rathausseite e.V. (Mittwoch bis Sonntag).

In Hütte 2 stellen sich vor: Bürgergesellschaft St. Mauritius zu Halle (Saale) e.V. (Dienstag), Europa-Union Halle-Saalekreis e.V. (Mittwoch), Elisabeth Mobil Regionale Palliativzentrum (Donnerstag), Gesellschaft der Freunde der Oper und Balletts Halle e.V. (Freitag), Rettungshundestaffel DLRG Saale-Elster-Aue e.V. (Samstag) und Numismatischer Verein Halle e.V. (Sonntag).