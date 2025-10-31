Du bist Halle

Wegen Vogelgrippe: Geflügel im Bergzoo Halle (Saale) muss in den Stall – Geier und Pinguine noch zu sehen

von · 31. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

6 Antworten

  1. Vollkommen bekloppt sagt:
    31. Oktober 2025 um 17:23 Uhr

    Gib jedem Jahr seine Pandemie und du bist in Deutschland.

    Antworten
  2. Bruno sagt:
    31. Oktober 2025 um 19:38 Uhr

    Komisch, jedes Jahr zur gleichen Zeit, kurz vor Weihnachten gibt es eine vogelgrippe. Keine Beweise vorläufig, nur Vermutungen, aber es werden trotzdem tausende und abertausende Geflügel getötet. Wie blöde denkt ihr ist Deutschland?? ImbWesten der Republik ok, die haben einfach kein politisch/wirtschaftliches Verständnis, sind ignorant auf dem Gebiet. Aber der Osten denkt mit, sonst hätte es keine Wende gegeben. Hört auf mit euren verfluchten täuschungsmanövern, sondern sagt einfach, wir brauchen die höheren Preise für unsere Einnahmen. Oder warum starben bisher nur Reiher in einer bestimmten Region, die bisher als Zwischenstation bekannt waren? Kein anderer Vogel ist bisher vom Himmel gefallen. Nur Kraniche und plötzlich Hühner, Gänse und Enten??? Keine anderen Vögel????

    Antworten
  3. Christian Theiß sagt:
    31. Oktober 2025 um 23:04 Uhr

    Für Geier und Pinguine gibt es keine Stallungen … und schon sind es robuste Arten, für die die Auflagen der Stadt nicht gelten. Ein Schelm …

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert