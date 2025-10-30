Du bist Halle

Geflügelpest bei zwei Wildvögeln in Halle (Saale): ab sofort Aufstallungsgebot für Geflügel

von · 30. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

9 Antworten

  1. Harry Hering sagt:
    30. Oktober 2025 um 18:51 Uhr

    Und was ist mit meinen Zuchttauben? Die werden ja nicht aufgeführt und können schnell fliegen.

    Antworten
  2. Robert sagt:
    30. Oktober 2025 um 19:13 Uhr

    Wo genau wurde denn der tote Vogel gefunden ?
    Im Stadtgebiet ist mir zu ungenau .Oder ist Angst und Schrecken im Spiel ?

    Antworten
  3. Lukas sagt:
    30. Oktober 2025 um 22:52 Uhr

    Meine Katze bringt Mäuse und Vögel mit nach Hause, kann sie sich auch anstecken?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert