Kein goldener Oktober in Sachsen-Anhalt: mehr Regen, weniger Sonne, Durchschnittstemperatur bei 10,1 Grad

von · 31. Oktober 2025

4 Antworten

  1. Detlef sagt:
    31. Oktober 2025 um 15:41 Uhr

    Bauernregel: „Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein.Ist der Oktober aber nass und kühl, mild der Winter werden will“.

  2. Gerhard Schürer-Sagi, Vorsitzender der Staatlichen Plankommission sagt:
    31. Oktober 2025 um 16:25 Uhr

    Vielen Dank liebe Genossen vom Wetter- und Klimadienst! Es ist euch in bewährter Weise gelungen, in einigen Positionen das Klimasoll (sic!) überzuerfüllen. 132 Prozent Planerfüllung beim Niederschlag (in Sachsen-Anhalt) und 105 Prozent bei der Temperatur. Das war die gute Nachricht!
    Für die Nichterfüllung der Planzahlen hinsichtlich des Sonnenstunden-SOLLs habt ihr hoffentlich in der nächsten ZK-Tagung eine plausible Derivation, denn dieses ungebührliche Verhalten wird Folgen haben. Die Genossen unserer Dienststelle am Gimmritzer Damm putzen schon die Glühbirnen der Verhörlampen!

  3. Unsinn sagt:
    31. Oktober 2025 um 16:49 Uhr

    Quatsch. Das ist der goldenste Oktober mindestens seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 125.000 Jahren!
    Wer etwas anderes behauptet, ist ein Kliiimaleugner!

    • @Unsinn sagt:
      31. Oktober 2025 um 20:03 Uhr

      Bedeckter Himmel bedeutet, dass es tagsüber nicht richtig warm wird. Aber dafür kühlt es nachts auch weniger aus. Somit kann die Durchschnittstemperatur immer noch erhöht sein, obwohl es kaum sonnige Tage gab.

