Du bist Halle

35 Millionen Euro stehen für Denkmalschutz bereit: Sachsen-Anhalts Kulturminister ruft Antragsteller zur Teilnahme auf

von · 31. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. hgp sagt:
    31. Oktober 2025 um 19:35 Uhr

    Denkmalschutz mehr als 3x so wichtig wie Umweltschutz? Facepalm!

    Antworten
  2. Hans-Karl sagt:
    31. Oktober 2025 um 21:53 Uhr

    Wie jetzt? Hat die Regierung 35 Millionen übrig, die sie eingenommen hat und weiß nicht, wofür sie sie ausgeben soll? Vielleicht sollte sie mal die Steuern senken und Bürger und Wirtschaft mal machen lassen. Könnte mir vorstellen, dass das am Ende uns allen zu Gute kommen könnte. Staatswirtschaft hat schon einige Male versagt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert