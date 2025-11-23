Wetterdienst warnt vor leichtem Schneefall in Halle und dem Saalekreis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall für Halle (Saale) und den Saalekreis erlassen.

Stufe 1 von 4 gilt von Sonntag, 23.11.2025 22:00 Uhr voraussichtlich bis: Montag, 24.11.2025 04:00 Uhr.