Wohnungseinbruch im Paulusviertel und Einbruch in Fachhandel an der Leipziger Chaussee

Im Zeitraum von Freitagmittag bis zum 23.11.2025, 17:00 Uhr, kam zu einem Einbruch in eine Wohnung im Paulusviertel. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür, verschafften sich Zutritt zur Wohnung und durchsuchten Schränke nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von 400€ entwendet. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensuche und -sicherung eingesetzt. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.

Im Zeitraum vom Abend des 22.11.2025 bis zum heutigen Morgen, ca. 05:45 Uhr, kam es in der Leipziger Chaussee zu einem Einbruch in ein Fachhandelsgeschäft. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür und verschafften sich Zutritt in das Geschäftsinnere. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Behältnis mit Bargeld entwendet. Der Stehl- und Sachschaden wird im niedrigen 5-stelligen Bereich eingeschätzt. Der Einsatz eines Fährtenspurhundes wurde geprüft sowie die Kriminaltechnik zur Spurensuche und -sicherung eingesetzt. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.