Abschluss der Stundenlaufserie mit Paarlauf und Gesamtsiegerehrung in der Brandbergehalle am Freitag

Die Sieger der Halleschen Stundenlaufserie 2025 stehen fest. Am Freitag den 07.11.2025 werden Katja Borggrefe (SV 1885 Teutschenthal) und Patrick Latki (LAV Halensia) und alle, die mindestens 3 mal teilgenommen haben nach vorn gebeten und geehrt. Vorher startet 18.00 Uhr der alljährliche Paarlauf (auch mit Kostüm). Veranstaltungsort ist diese eine mal die große Laufbahn der Sporthalle Brandberge, Kreuzvorwerk 30, 06120 Halle.

Sprecher Jörg Lehmann, bekannt von vielen Laufveranstaltungen wie dem Mitteldeutschen Marathon oder ehemals dem Heidelauf Halle, wird interessantes und humorvolles zu kommentieren haben. Äpfel, Pfannkuchen, Tee und Getränke stehen für alle bereit. Neben den Gesamtsiegern der Stundenlaufserie werden auch alle Altersklassen geehrt und auf`s Treppchen gebeten. Die schönsten Kostüme des Paarlaufes werden auch prämiert. Wer keinen Partner zum Laufen hat, kann sich einzeln anmelden und bekommt eine Partnerin oder Partner zugelost.

Anmeldung zur Veranstaltung in den Kategorien Frauen, Männer,Mixed unter www.stundenlaufserie.de