Evangelische Grundschule lädt am Samstag zum Flohmarkt ein

Am kommenden Samstag, dem 8. November 2026, lädt die Evangelische Grundschule Halle (EVGS) von 9 bis 13 Uhr zum nunmehr dritten Kindersachen-Flohmarkt ein. In der Mensa der Schule am Erich-Neuß-Weg 11 bieten Eltern sowie Schülerinnen und Schüler gut erhaltene Kleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr an.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Evangelischen Schulförderverein e.V., der vor Ort auch für das leibliche Wohl der Flohmarktgäste sorgt – unter anderem mit einem Kuchenbuffet. Der Flohmarkt bietet Gelegenheit zum Stöbern und zum Austausch mit Familien der Schule. Die EVGS erfreut sich vor allem seit ihrem Umzug in das neue Schulgebäude am Weinberg-Campus wachsender Beliebtheit. Aktuell lernen etwa 275 Schülerinnen und Schüler in zwölf Klassen der Klassenstufen eins bis vier.

Wer die Schule und das Konzept näher kennenlernen möchte, sollte sich den Tag der offenen Tür am 28. November 2026 vormerken. An diesem Tag öffnet die EVGS ihre Türen für interessierte Eltern, Großeltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler. Mehr zur Schule und zum Tag der offenen Tür gibt es auf der offiziellen Website: www.evangelische-grundschule-halle.de