Tag der offenen Tür in der Francke-Gemeinschaftsschule am Samstag

Am 8. November 2025 lädt die Gemeinschaftsschule „A.H. Francke“ von 10 bis 12 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter anderem stellt sich die Sanitäter-Arbeitsgemeinschaft vor, es gibt Theater, einen Maker-Space und Mitmachangebote. Das Schulkonzept wird vorgestellt, ebenso stehen ein Klassentürwettbewerb und ein Kunst-Café auf dem Programm. Essen und Trinken wird ebenso angeboten. Auch das Schulkonzept wird Interessierten vorgestellt.

