Aktionen zum bundesweiten Vorlesetag in Halle

Der Bundesweite Vorlesetag ist seit 2004 als gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung Deutschlands größtes Vorlesefest und macht jedes Jahr auf die Bedeutung des Vorlesens aufmerksam. Am Freitag, 21. November ist es wieder soweit.

Im Operncafé lesen Opernintendant Walter Sutcliffe und Musiktheaterpädagogin Frauke Kuhfuß-Knauer um 9:00 Uhr gemeinsam aus Dr. Seuss‘ Weihnachtsklassiker »How the Grinch Stole Christmas« – auf Englisch und auf Deutsch – und laden Grundschüler*innen zu einer zweisprachigen Lesestunde ein, die Sprachgefühl und Lesefreude miteinander verbindet. Auch der britische Kinderbuchklassiker »Der Wind in den Weiden« von Kenneth Grahame steht auf dem Programm.

Parallel dazu besucht Annett Krake, Koordinatorin der Theatervermittlung der Bühnen Halle, mit den Ensemblemitgliedern des neuen theaters, Annemarie Hörold und Franz Blumstock, die KGS Humboldt. Gelesen wird aus »Spuk unterm Riesenrad« von C. U. Wiesner und Jörg Hückler. Alle teilnehmenden Schüler*innen besuchen im Verlauf der Vorweihnachtszeit außerdem eine Vorstellung des gleichnamigen Familienstücks am Thalia Theater<https://www.buehnen-halle.de/de/program/spuk-unterm-riesenrad/239518>.

Um 17 Uhr lädt das Planetarium in Kanena zu einer Vorleseaktion ein.