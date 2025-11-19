Linke Bundestagsabgeordnete Janina Böttger lädt am Donnerstag zu einem Familienfrühstück ein
Am Donnerstag, den 20. November, lädt die Bundestagsabgeordnete Janina Böttger – die einzige verbliebene Bundestagsabgeordnete aus der Saalestadt – zu einem offenen Familienfrühstück in ihr Wahlkreisbüro in der Leitergasse 4, 06108 Halle (Saale) ein. Zwischen 9:00 und 11:00 Uhr sind alle Familien herzlich willkommen, bei Kaffee, Brötchen und guten Gesprächen gemeinsam den Vormittag zu verbringen.
Der Alltag vieler Familien ist geprägt von zahlreichen Herausforderungen – von Personalmangel in Schulen und Kitas über steigende Preise bis hin zu fehlenden Betreuungsplätzen. Um diesen Themen Raum zu geben und ins Gespräch zu kommen, öffnet Janina Böttger ihr Wahlkreisbüro für ein gemütliches und entspanntes Miteinander. Eingeladen sind alle Familien, ob mit oder ohne Kinder, allein, zu zweit oder in größerer Runde, ob jung oder alt.
Ziel des Treffens ist es, den Austausch zu fördern und ein offenes Ohr für Anliegen, Probleme und Erfahrungen von Familien, Eltern und Kindern zu haben. Diese Perspektiven sollen anschließend in die parlamentarische Arbeit einfließen.
Kinder sind ausdrücklich willkommen. Es kann gemeinsam gefrühstückt und gespielt werden; für eine altersgerechte Versorgung ist gesorgt. Auch Eltern, die ohne ihre Kinder kommen möchten, sind herzlich eingeladen.
