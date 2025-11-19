Du bist Halle

Linke Bundestagsabgeordnete Janina Böttger lädt am Donnerstag zu einem Familienfrühstück ein

von · 19. November 2025

Foto: DIE LINKE Stadtverband Halle (Saale) - Janina Böttger

20 Antworten

  1. Werktätiger sagt:
    19. November 2025 um 02:30 Uhr

    Wie wärs denn mal mit einem Arbeiterabendbrot für die werktätige Bevölkerung? Oder ein Kennlern Dinner für Singles dann könnte es vielleicht auch mal fürs Familienfrühstück reichen.

  2. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 05:47 Uhr

    Eingeladen sind alle Familien, ob mit oder ohne Kinder, allein, zu zweit oder in größerer Runde, ob jung oder alt.

    Allein ist man aber keine Familie, sondern eine Einzelperson.
    So ein Blödsinn. Dann sollen sie halt scheiben: „Eingeladen ist jeder, der sich benachteiligt fühlt und mal ein bisschen unter Gleichgesinnten ausheulen und gleichzeitig von der Linkspartei indoktriniert werden will.“ 🙄

    • Zuhart sagt:
      19. November 2025 um 08:04 Uhr

      Sprache ist nicht so deins, was?

      – Familien, mit oder ohne Kinder
      – Einzelpersonen
      – Paare
      – große Gruppen
      – Junge
      – Alte
      (wohl auch jammernde Nullis)

      Geh bitte nicht hin. Du ziehst die Stimmung hier schon oft genug runter.

      • 10010110 sagt:
        19. November 2025 um 09:29 Uhr

        Nein, eingeladen sind Familien. Danach kommt die Aufzählung der Unteroptionen: Familien mit Kindern, Familien ohne Kinder, Familien allein, Familien zu zweit, Familien in größerer Runde, junge oder alte Familien(mitglieder). Es heißt ja auch „Familienfrühstück“, nicht „Singlefrühstück“ oder „Paarfrühstück“ oder „Generationenfrühstück“.

  3. omi sagt:
    19. November 2025 um 06:16 Uhr

    Was, vor Arbeitsbeginn schon frühstücken?

  4. Zielgruppengerecht sagt:
    19. November 2025 um 07:01 Uhr

    Warum sollte jemand, der mit Personalmangel in Schulen und Kitas Probleme hat, am Donnerstagvormittag Zeit haben?

  5. FOvogtshof sagt:
    19. November 2025 um 07:53 Uhr

    Zu dieser Tageszeit haben doch die Menschen keine Zeit, die das Geld für die Bürgergeldempfänger erarbeiten. Also ist klar, hier soll nicht über die Probleme der Berufstätigen gesprochen werden, sondern es kann abgekotzt werden über die nun endlich vorgesehenen Straffungen der Leistungen sowie Verschärfungen der Regeln für das Bürgergeld.
    Es ist halt bereits Wahlkampf und die Zielgruppen der Linken sind somit klar umrissen – jedenfalls nicht die, die brav auf Arbeit erscheinen.

  6. Opa gegen Links, Rot, Grün sagt:
    19. November 2025 um 08:45 Uhr

    Bei der Kolonne wird einem nur übel!
    Wendehälse

  7. Bürger für Halle sagt:
    19. November 2025 um 09:02 Uhr

    Das ist ein guter Weg, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und über Probleme, Perspektiven und Chancen – die wir trotz fortschreitender Klimakatastrophe und Rechtsruck noch haben – zu reden. Die Betonung liegt auf REDEN. Gut, dass Leute, wie Kommentarschreiber „FOvogtshof“ nicht dabei sein wollen. (Obwohl er es bitter nötig hätte)

    • Opa gegen Links, Rot, Grün sagt:
      19. November 2025 um 09:53 Uhr

      Glaubst Du ernsthaft die „Roten“ sind die Lösung?!
      Schau bitte auf deren Website und damit dem Wahlprogramm, dort musst du stutzig werden!
      Menschen ändern sich, Partei- Ideologie nicht!

      • klausklaus sagt:
        19. November 2025 um 10:33 Uhr

        jo, bestimmte partei- ideologen kommen von ihrem gespenst nicht los. merkt man beim opa für die blaue sekte. das wahlprogramm der linken versucht soziale gerechtigkeit ernst zu nehmen. das muss man respektieren. die „protestler“ von den blauen nörgler hingegen behauptet nur sie wären fürs „volk“. was das heißt, sehn mer an ihrem orangen amerikanischen freund. langweilig, blaue protestsekte.

      • Hilde sagt:
        19. November 2025 um 12:44 Uhr

        Den „Bürger für Halle“ kannst du nicht bekeren. Er ist selbst sehr rot.

    • G.Schabowsky sagt:
      19. November 2025 um 10:33 Uhr

      Du könntest dahin gehen. Deine Referate reißen die Besucher von den Stühlen! Da geht es auch um Blechpanzer. Also dein Steckenpferd!

  8. Opa gegen Links, Rot, Grün sagt:
    19. November 2025 um 09:49 Uhr

    Ich kann mich genau erinnern.
    Die Vorgängerpartei der Linken( PDS/SED) alle gleich, die haben zu ihrer Zeit auch zum Frühstück eingeladen.
    Das war damals in der Fliederweg Kaserne oder dem roten Ochsen oder der Polizei am Landrain.
    Empfangen von Stasischlägern und vor dem Abendessen war man nicht zu Hause.
    Es widert mich einfach an als Opfer dieser roten Ideologie heute immer noch von denen zu lesen. Die Gesichter haben sich geändert, aber deren Ideologie und deren Weltbild nicht! Ich kann allen Wählern nur empfehlen, lasst Euch nicht blenden von denen! Verblendung durch Blendung!

  9. Patrick N. sagt:
    19. November 2025 um 12:13 Uhr

    Tja, da es sich wahrscheinlich dann nur um Bürgergeldempfänger Familien handelt, die wahrscheinlich um diese Zeit noch schlafen, dürfte der Andrang gering sein, aber danke für die Einladung… Wir gehen dann mal Arbeiten an dem Tag und erwirtschaften das Geld des Volkes.
    Lasst es euch schmecken, ach und nicht vergessen es als Feier beim Staat abzurechnen, somit habt Ihr als Partei keine Kosten, Ihr getreuen Lobbyisten…

