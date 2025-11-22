Brand im Kraftwerk Schkopau ist gelöscht, Ursache und Wiederinbetriebnahme noch unklar

Der am Donnerstag im Kraftwerk Schkopau ausgebrochene Brand ist mittlerweile gelöscht, die letzten Glutnester sind unter Kontrolle, die Feuerwehr ist nur noch mit 2 Personen unterstützend vor Ort, informiert die Saale Energie als Betreiber. Das Kraftwerkspersonal habe die notwendigen Arbeiten übernommen.

Die Ermittlung der Schäden habe auch begonnen, werde aber aktuell durch verrauchte Bereiche teilweise noch behindert. Daher seien exakte Aussagen über das Schadensausmaß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Die Versorgung der Kunden mit Strom und Prozessdampf sei weiterhin unterbrochen, da die Bekohlung der Blöcke A und B aufgrund der beschädigten Kohleförderbrücke aktuell nicht möglich ist. Über die Dauer des Stillstands sind laut Saale Energie keine Aussagen möglich.

Der Übertragungsnetzbetreiber, die zuständigen Aufsichtsbehörden und die Abnehmer des Kraftwerks seien über die Situation informiert worden. Die Energieversorgungssicherheit werde vom Netzbetreiber durch den Einsatz anderer Kraftwerke gewährleistet.