Du bist Halle

„Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage“: Weihnachtsoratorium erklingt am Mittwoch in der Marktkirche

von · 28. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert