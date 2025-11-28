„Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage“: Weihnachtsoratorium erklingt am Mittwoch in der Marktkirche

Am Mittwoch, 3. Dezember um 19:30 Uhr bringt der Chor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle die Kantaten 1 bis 3 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Marktkirche zur Aufführung. Die Mitglieder des Händelfestspielorchesters Halle sorgen mit ihrem historischen Instrumentarium für ein authentisches barockes Klangerlebnis.

Also Solisten wirken Sara Mengs (Sopran), Luise Sitzlack (Alt), Christian Pohlers (Tenor) und Felix Rohleder (Bass) mit. Die Leitung liegt in den Händen von Prof. Peter Kopp.

Karten zu 20 € / 15 € ermäßigt / 10 € für Studierende gibt es im Vorverkauf in der Bibliothek der Hochschule (Tel.: 0345/2196914, bibliothek@ehk-halle.de <mailto:bibliothek@ehk-halle.de> ), bei evetim.de sowie an der Abendkasse.