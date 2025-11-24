Baustellen-Absperrung umfahren: Autofahrerin landet in der Damaschkestraße im Gleis

Am Montagabend kurz nach 17 Uhr hat sich in der Damaschkestraße in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin hatte in Höhe „Am grünen Feld“ eine Baustellenabsperrung umfahren, die dort wegen eines Wasserohrbruchs existiert. Allerdings kam sie mit ihrem Auto nicht viel weiter. Denn nach den Platten an der Kreuzung gibt es wieder ein offenes Gleisbett. Und genau dort blieb die Frau dann stecken. Der Straßenbahnverkehr war gut eine Stunde blockiert.

