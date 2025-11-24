Du bist Halle

Müll, Lärm, Diebstahl: Anwohner der Richard-Paulick-Straße starten Petition gegen neue Bewohner – „Zustände nicht mehr tragbar“

von · 24. November 2025

9 Antworten

  1. Wario sagt:
    24. November 2025 um 18:44 Uhr

    Die Geister die man klatschend rief und begrüßte , wird man wohl nicht mehr los.☹️🤷‍♂️

  2. Kommentator sagt:
    24. November 2025 um 18:50 Uhr

    Ganz einfach von Dänemark lernen ( von Sozialisten regiert ), Geld weg, Problem weg.

  3. Versprochen! sagt:
    24. November 2025 um 18:53 Uhr

    Gemeinschaftliche Mietminderung und ganz schnell werden sich die Zustände bessern.

  4. 10010110 sagt:
    24. November 2025 um 18:58 Uhr

    Ich frage mich immer, wie diese Familienbanden es organisiert kriegen, alle zusammen in irgendwelchen Wohnblöcken Wohnungen zu bekommen. Da scheint sich doch der Staat ordentlich auf der Nase rumtanzen zu lassen. Wieso wird sowas geduldet?

  5. Mieter sagt:
    24. November 2025 um 19:00 Uhr

    Sofort rausschmeißen.

  6. Kurz gerechnet sagt:
    24. November 2025 um 19:01 Uhr

    Die „untragbare Situation“ im Braunschweiger Bogen wurde vom OB nur verlagert….. 🤔

  7. JEB sagt:
    24. November 2025 um 19:16 Uhr

    Schmied/Schlosserstraße, Ouluer Straße, Braunschweiger Bogen, Paulick-Straße.
    Überall das selbe Schema, die selben Gruppen. Man verschandelt eine Viertel und zieht dann weiter, mit Hilfe der Stadt. Diese Gruppe hat vielfach bewiesen, dass sie nicht integrationswillig ist, vielfach kriminell ist. Schluss mit weiterer Stadtzerstörung durch sie. Raus.

  8. Mieter sagt:
    24. November 2025 um 19:36 Uhr

    Die werden die Bewohner auch , momentan jedenfalls, nicht los.

  9. Hans-Karl sagt:
    24. November 2025 um 19:47 Uhr

    Tja, das sind die Folgen der Reisefreiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Nützt am Ende nicht den Eingeborenen sondern immer nur dem Kapital mit billigen Arbeitskräften. Und da soll es Parteien geben, die noch mehr EU wollen. Die Interessen der Einwohner haben die jedenfalls nicht im Sinn.

