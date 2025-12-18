Betrunkene Autofahrerin fährt in der Dölauer Straße ins Gleisbett der Straßenbahn

In den gestrigen Abendstunden gegen 20:50 Uhr meldete sich eine Pkw-Fahrerin bei der hiesigen Polizei und gab an, dass sie mit ihrem PKW im Bereich Dölauer Straße in Halle (Saale) in das dortige Gleisbett der Straßenbahn gefahren ist. Nach Eintreffen der Polizei wurde die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen, da durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen wurde. Der Verdacht das die Fahrerin des PKW diesen unter Alkoholeinfluss führte konnte mittels eines durchgeführten Atemalkoholtestes bestätigt werden. Nach einer erfolgten Blutprobenentnahme wurde der Fahrerin die Weiterfahrt untersagt. Der PKW wurde durch einen hinzugezogenen Bergedienst aus dem Gleisbereich geborgen. Im Rahmen der Bergung des PKW aus dem Gleisbett, kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung des Fahrzeugverkehres und zur Unterbrechung des Straßenbahnverkehres. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.

