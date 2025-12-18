Du bist Halle

Nach drei Monaten Umbau öffnet das Maya mare am Samstag wieder: neue Rutschen und sogar eine App für Effekte

von · 18. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Enttäuschter Gast sagt:
    18. Dezember 2025 um 14:17 Uhr

    Der Whirlpool, das Dampfbad und die Schwitzhütte sind auch das einzige in der Sauna. Wobei die Schwitzhütte fast nicht benutzt wird. Ebenso wie die Solegrotte, welche nach dem entfernen der Nebelanlage nicht mehr genutzt wird. Da fällt sogar der Türgriff fast ab, nach einem viertel Jahr Umbau. Nichtmal das wurde bemerkt oder behoben. Ansonsten ist da alles wie es war, nichtmal ein neuer Farbanstrich oder so. Ich war vom Besuch enttäuscht. 10.90 Euro sind mehr als angemessen und sollten so auch beibehalten werden.

  2. dynamo sagt:
    18. Dezember 2025 um 15:51 Uhr

    Dass es fürs Rutschen jetzt eine App nutzen kann, klang im ehrlich zu sein erstmal super dämlich, aber das Konzept schien jetzt gar nicht mal so daneben. Ist natürlich nur eine Spielerei die wenige Nutzen werden, aber mal sehen

