Einbruch in Geschäftsräume am Boulevard

Am heutigen Tag gegen 11:00 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier der Einbruch in Geschäftsräume im Bereich Leipziger Straße in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drang/-en der/die unbekannten Täter gewaltsam in die Geschäftsräume ein, durchwühlten diese und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Kasse und weiteres Inventar. Der entstandene Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt durch den Eigentümer nicht beziffert werden. Am Tatort wurden Spuren gesichert und durch das Polizeirevier Halle (Saale) die Ermittlungen eingeleitet.

