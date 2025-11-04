Billard vom Wochenende

Die fünfte Mannschaft des 1. Billardclub Halle (Saale) e.V. feierte am Wochenende einen klaren 5 : 1-Auswärtssieg in der Bezirksliga bei der sechsten Mannschaft vom 1. BC Magdeburg. Unter der Leitung von Spielführer Silvio Teuscher zeigte das Team eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie. Den Auftakt machte Sergej Gura, der im 14/1 mit sicherem Spiel die Führung für die Hallenser herbeiführte. Anschließend baute Seth Kurfman im 9-Ball die Führung weiter aus. Für Silvio Teuscher lief es im 8-Ball zunächst unglücklich, doch im zweiten Durchgang drehte der Kapitän auf und sicherte im 9-Ball den nächsten Punkt für Halle. Seth Kurfman legte auch in der Rückrunde (8-Ball) nach, ehe Sergej Gura im abschließenden 10-Ball den deutlichen Gesamtsieg perfekt machte. Mit diesem 5 : 1-Erfolg bestätigte die fünfte Mannschaft ihre starke Frühform und sammelte wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Die sechste Mannschaft empfing ebenfalls in der Bezirksliga die Gäste vom SV Lok Staßfurt II. Nach der Niederlage von Spielführerin Johanna Gundermann im 14/1 musste sich auch Elise Hingst im 9-Ball knapp geschlagen geben. Besser lief es bei Franz F., der gegen den bereits oberligaerfahrenen Gastspieler sein 8-Ball im Entscheidungsspiel über die Linie bringen konnte. So ging es mit einem knappen Rückstand ist die Pause. In der Rückrunde setzten sich die Gäste in den Einzelspielen jeweils klar durch, wodurch die sechste Mannschaft eine 1:5 Niederlage verbuchen musste und damit weiterhin auf den ersten Punktgewinn wartet.

Bezirksliga:

1. BC Magdeburg VI – 1. BC Halle V 1 : 5

1. BC Halle VI – SV Lok Staßfurt II 1 : 5

PBC Ballenstedt 1992 III – 1. Dessauer PBC III 5 : 1