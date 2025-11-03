Grippe & Co: Halloren Apotheke im Hauptbahnhof bietet zwei Impfabende bis 21 Uhr an

Derzeit ist die Zahl der Grippe-Erkrankungen in Sachsen-Anhalt auf einem sehr niedrigen Niveau. 25 Fälle wurden in der vergangenen Woche gezählt. Es gab 189 Corona-Fälle.

Die Halloren-Apotheke im Hauptbahnhof in Halle (Saale) lädt nun zu mehreren Impfaktionen ein. Am 4. und 21. November 2025 wird jeweils von 8 bis 21 Uhr gegen Grippe und Corona geimpft. Weitere Impftage sind der 5.11. (8-15 Uhr), 6.11. (8-15 Uhr), 7.11. (8-15 Uhr), 10.11. (8-15 Uhr), 11.11. (9-19 Uhr), 12.11. (8-15 Uhr), 13.11. (8-15 Uhr) und 14.11. (9-15 Uhr).

Eine Anmeldung ist möglich, aber nicht unbedingt nötig. https://apomondo.online/#/scheduler/c11c8c4e-ac3e-451b-a7c5-352a5c92b1ee