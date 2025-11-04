Du bist Halle

Bislang rund 2.500 Asylzugänge in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr – 43 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum

von · 4. November 2025

5 Antworten

  1. Hassan sagt:
    4. November 2025 um 17:17 Uhr

    Wer möchte auch schon hier hin. Geld vom Staat gibt’s in ganz Deutschland und die Großstädte sind viel attraktiver.

  2. Arbeiter*innenstandpunkt sagt:
    4. November 2025 um 17:30 Uhr

    Hört sich an, als ob damit wieder mehr Gebäude leerstehen, super.
    p.S.: Vielen Dank an die mutigen Held*innen der Frontex, beim Versuch das Menschenrecht auf Asyl faktisch abzuschaffen.

  3. Merz wirkt sagt:
    4. November 2025 um 20:40 Uhr

    Gut so, denn das Asylrecht wird mißbraucht für Einwanderung in die Sozialsysteme. Das schadet den echten Asylsuchenden, also den politisch Verfolgten. Nur die sollten Asyl bekommen. Kriegsflüchtlinge gehören nicht ins Asylrecht sondern sollten nur vorläufiges Aufenthaltsrecht bekommen. Alle anderen sollten nur rein,wenn sie einen Job oder Studienplatz nachweisen. Und Stütze auf 6 Mon. beschränken bei sofortigem, temporären Arbeitsrecht.

