Defekter LKW auf der Giebichensteinbrücke blockierte über eine Stunde den Verkehr

von · 21. November 2025

6 Antworten

  1. Carsharer sagt:
    21. November 2025 um 08:51 Uhr

    Also wieder ein Job für Wetterau. Gut dass sich jemand kümmert.

  2. SagJaNur sagt:
    21. November 2025 um 08:51 Uhr

    Zum Glück gibts die Ausweichstrecke Rennbahnkreuz.

  3. Brückenschlag sagt:
    21. November 2025 um 09:49 Uhr

    Hat der beste OB aller Zeiten schon die Pioniere angefordert?

  4. wie immer sagt:
    21. November 2025 um 10:59 Uhr

    Und wieder so viel Polizei vor Ort, die den Verkehr regelt, statt alles sich selbst zu überlassen…

  5. 10010110 sagt:
    21. November 2025 um 13:04 Uhr

    Genau am Nadelöhr; das muss Murphys Gesetz sein. 🙄

