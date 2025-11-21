Defekter LKW auf der Giebichensteinbrücke blockierte über eine Stunde den Verkehr

Ein defekter LKW hat am Freitagmorgen den Verkehr auf der Giebichensteinbrücke in Halle (Saale) stadteinwärts blockiert. Dadurch konnte auch die Straßenbahnlinie 7 nicht fahren. Sie wurde Richtung Büschdorf über Rennbahnkreuz umgeleitet.

Seit 9 Uhr ist wieder frei.