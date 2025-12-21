Dirtpark in Heide-Nord geht mit neuem Leiter ins neue Jahr: Saisoneröffnung im April

Der base-Dirtpark ist eine Fahr- und Sprungstrecke für Mountainbike-Fans in Heide-Nord. In den vergangenen zwei Jahren haben Jugendliche, Ehrenamtliche und Mitarbeitende vom Villa Jühling e.V. eine ehemals ungenutzte Fläche zu einem offenen Ort für Bewegung, Begegnung und Engagement entwickelt.

„Der Dirtpark ist eine große Ressource für Heide-Nord. Begegnung entsteht hier zwischen Kindern, Jugendlichen und Familien ganz direkt – beim Fahren, Reparieren oder Zuschauen“, sagt der bisher verantwortliche Sozialarbeiter Johannes Heß.

Ausgangspunkt war eine Brache mit Spuren früherer Nutzung. Über eine Flächenpatenschaft mit der Stadt Halle wurde das Gelände gesichert und aufgebaut, unterstützt durch das Grünflächenamt, Ehrenamtliche und Anwohnende.

Heute gibt es drei Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, ein weiterer Abschnitt ist im Aufbau. Der Park wird von den Nutzer*innen nicht nur befahren, sondern aktiv mitgestaltet.

Ab 2026 verändert sich die personelle Verantwortung im Projekt.„Mit dem Ausscheiden von Johannes Heß endet die zentrale Aufbauphase des Projekts. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz und seine Aufbauarbeit im Stadtteil“, sagt Daniel Brandhoff vom Villa Jühling e.V..

Der Fahrradreparatur-Treff und der wöchentliche Bike-Workshop werden fortgeführt. Die neue Saison soll am 20. April 2026 mit einem Open-Air-Konzert zwischen Skate- und Dirtpark eröffnet werden.