Einbrüche in Wohnhäuser in Dölau und Zscherben

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein Einbruch in ein Haus in Dölau bemerkt. Zwei Täter konnten unerkannt in den angrenzenden Wald flüchten. Sie hatten eine Leiter benutzt und waren über ein aufgehebeltes Fenster in das Einfamilienhaus eingedrungen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.

Am Freitag wurde bekannt, dass in ein Wohnhaus in Zscherben eingebrochen worden ist. Man verschaffte sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt und durchsuchte die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden Schmuck, Münzen und Besteck im Wert von einigen tausend Euro.