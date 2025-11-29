BUNDjugend Sachsen-Anhalt lädt zum Workshop „Gutes Essen für (H)alle!“ am 5. Dezember ein

Wie können wir in Halle lecker und nachhaltig essen? Dieser Frage geht die BUNDjugend bei einem Aktionstag unter dem Motto „Gutes Essen für (H)alle!“ am Freitag, den 5. Dezember 2025, von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr nach. Startpunkt ist der Rübchen e.V. in der Karl-Liebknecht-Straße 23a. Dort erwartet die Teilnehmenden eine geführte Tour durch die Foodcoop. Mit anschließend nachhaltig eingekauften Lebensmitteln geht es zu Fuß zum WELCOME-Treff. In dessen Küche wird gemeinsam ein leckeres Abendessen gekocht, je nach vorhandenen Zutaten. Währenddessen findet ein Austausch zum Thema Lebensmittelverschwendung und Alternativen in Halle statt.

Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Fahrtkosten können für Teilnehmende unter 27 Jahren übernommen werden.

Anmeldungen sind bis zum 2. Dezember möglich. Weitere Informationen und das Anmeldung unter: https://www.bundjugend-sachsen-anhalt.de/veranstaltungen/kochworkshop-besuch-der-foodcoop-halle/ E-Mail: info@bundjugend-sachsen-anhalt.de