Non-Food-Discounter Action hat neue Filiale im Saale-Center in Halle-Neustadt eröffnet

Heute wurde eine neue Action-Filiale im Saale-Center eröffnet. Die vierte Action-Filiale in Halle (Saale) bietet auf rund 1.000 Quadratmetern 6.000 Artikel an.

150 von diesen sind jede Woche neu. 15 Mitarbeitende bilden das neue Team, weitere Mitarbeitende werden gesucht.