Frauen schlagen sich in Mehrfamilienhaus in Heide-Nord

In den gestrigen späten Abendstunden gegen 23:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Aalweg in Halle (Saale) zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von einer Geschädigten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es erst zwischen der Beschuldigten und der Geschädigten zu einer verbalen Auseinandersetzung, worauf die Beschuldigte ohne Vorwarnung auf die Geschädigte nachfolgend körperlich einwirkte.

Durch die körperliche Auseinandersetzung zogen sich beide Beteiligte leichte Verletzungen zu. Gegen die Beschuldigte wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern.