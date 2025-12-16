Fünf Mülltonnen im Bereich Osendorfer Straße / Raffineriestraße brannten – Auto durch Hitze beschädigt

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu Mülltonnenbränden in Halle (Saale). Zunächst standen gegen 3.35 Uhr drei 1100-Liter-Tonnen in der Osendorfer Straße in Flammen, hier wurde auch ein PKW im Frontbereich durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Nur zehn Minuten später brannten in der benachbarten Raffineriestraße zwei 1100-Liter-Tonnen. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor.

