Situation im Südstadt-Center: Halle soll von Erfahrungen aus Bernau profitieren

Die Lage im Südstadt-Center in Halle (Saale) ist kein Einzelfall. Der Eigentümer besitzt noch weitere Einkaufszentren. Und überall sind die Probleme identisch: Müller, Verwahrlosung, unbezahlte Rechnungen. Diese Erfahrungen hat man auch in Bernau bei Berlin gemacht. Dort hatte die Baubehörde sogar mit einer Nutzungsuntersagung für die Bahnhofspassage gedroht. Der dortige Bürgermeister André Stahl hat es mit dieser Drohung geschafft, dass der Eigentümer – wie in Halle auch die Hedera Bauwert – sicherheitsrelevante Mängel behoben hat.

Der SPD-Kommunalpolitiker und Landtagskandidat Julius Neumann schlägt Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt daher vor, von den Erfahrungen in Bernau zu profitieren: „Was ist der Unterschied zwischen dem Engagement in Bernau und der Untätigkeit in Halle? Interessiert sich der OB für den Süden der Stadt? Nehmen Sie bitte den Hörer in die Hand und rufen Sie Ihren Kollegen dort an.“ Im Südstadt Center stellt z. B. der Zustand der Toiletten eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar. „Wir haben uns die Toiletten am Freitag angeschaut. War der OB einmal auf diesen Toiletten? Dann würden wir gar nicht mehr diskutieren. Diese Toiletten sind unmenschlich und stinken bestialisch“, so Julius Neumann.

Das Beispiel Bernau zeigt: Der Eigentümer reagiert nur auf Druck. In Bernau bekam er diesen zu spüren – durch erfolgreiche und engagierte Zusammenarbeit von Bürgermeister, Landrat und Behörden. In Halle drohen jedoch bisher keine Konsequenzen.

Zugleich ist die Haushaltslage der Stadt kritisch. Umso wichtiger sei es, die wirtschaftliche Bedeutung des Südstadt Centers zu erhalten. Zahlreiche Geschäfte zahlen bis heute Gewerbesteuer. Hinzu kommen dutzende Jobs, die auf dem Spiel stehen.

Die Online-Petition verlängert Neumann bis Januar https://openpetition.de/!suedstadtcenter „Bisher haben wir 1.000 Unterschriften online gesammelt. In der vergangenen Woche waren wir auch persönlich vor Ort. Vor dem Center haben insbesondere ältere Menschen ihre Unterschrift auf Papier abgegeben. Wir wollen allen Menschen eine Unterschrift ermöglichen und werden daher auch im Januar vor dem Südstadt Center unterwegs sein“, so Neumann.