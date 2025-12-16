Du bist Halle

Situation im Südstadt-Center: Halle soll von Erfahrungen aus Bernau profitieren

von · 16. Dezember 2025

4 Antworten

  1. Das war's sagt:
    16. Dezember 2025 um 06:09 Uhr

    Dort gibt es für „unseren“ OB keine schönen Fotomotive für die Medien.

  2. Julius Neumann sagt:
    16. Dezember 2025 um 06:34 Uhr

    Es würde mich sehr freuen, wenn wir hier in Halle konstruktiv von den Erfahrungen in Bernau profitieren.

  3. A.W. sagt:
    16. Dezember 2025 um 06:36 Uhr

    Lächerlicher Aktionismus. Wie gestern schon geschrieben, es gibt Ecken in Deutschland, die noch heruntergekommener sind. Ich bezweifle, dass es einen Anspruch auf Kundentoiletten gibt. Und insgesamt sind die Zustände offensichtlich noch so, dass Lebensmittel verkauft werden dürfen, sonst wäre die Hygiene längst eingeschritten. Der Rest ist Sache der Marktwirtschaft.

  4. Spiegelkammer sagt:
    16. Dezember 2025 um 07:21 Uhr

    „Im Südstadt Center stellt z. B. der Zustand der Toiletten eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar. „Wir haben uns die Toiletten am Freitag angeschaut. War der OB einmal auf diesen Toiletten? Dann würden wir gar nicht mehr diskutieren. Diese Toiletten sind unmenschlich und stinken bestialisch““

    Wenn das die neue Generation von SPD-Politikern sein soll…

    War dieser Mensch einmal auf einer Bahnhofstoilette, hat dort Abstriche nach multiresistenten Keimen gemacht (ist weit gefährlicher als ein stinkendes Urinal), dann das Gesundheitsamt gerufen und eine riesige Protestaktion gegen die Deutsche Bahn organisiert? Warum hat er nicht da angefangen?

    Es gibt zudem ein Mietrecht. Jeder der ansässigen Händler kann selbst entscheiden, welche Rechte er geltend machen will oder nicht.

