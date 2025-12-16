Schnapsdieb in der Torstraße zückt Messer, Passant kann ihn überwältigen

Am Montagabend gegen 18 Uhr wollte ein junger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Torstraße mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohols klauen. Zwei Mitarbeiter haben das bemerkt und sprachen ihn beim Verlassen an. Daraufhin wollte er flüchten, das ein dritter Mitarbeiter mitbekam. Daraufhin zückte er ein Klappmesser. Ein Passant bemerkte den Zwischenfall, brachte den Dieb zu Boden. Der versuchte ihn zwar noch mit dem Messer zu verletzten, was ihm aber misslang. Mit vereinten Kräften wurde der 18-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, die Beamten nahmen ihn vorläufig in Gewahrsam.

