Mühlweg ab Montag wegen Verlegung einer Trinkwasserleitung gesperrt, Straßenbahnen fahren
Auf Grund der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung muss laut Stadtverwaltung in der Zeit vom Montag, 3. November, bis voraussichtlich 21. November 2025 der Mühlweg, in Halle (Saale) zwischen Georg-Cantor-Straße und Karl-Liebknecht-Straße für den Auto-Verkehr voll gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr fährt wie gewohnt.
Eine großräumige Umleitung erfolgt über Bernburger Straße / Geiststraße / Moritzburgring / Neuwerk / Burgstraße bzw. Burgstraße / Große Brunnenstraße / Richard-Wagner-Straße / Bernburger Straße.
ach .. schade um die schöne Asphaltdecke .. wird ja dann wieder nur Flickwerk .
Was dauert daran 3 Wochen ????
Na zum glück fährt da fast niemand Fahrrad. Dann muss man das Thema auch nicht im Artikel erwähnen.