Mühlweg ab Montag wegen Verlegung einer Trinkwasserleitung gesperrt, Straßenbahnen fahren

Auf Grund der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung muss laut Stadtverwaltung in der Zeit vom Montag, 3. November, bis voraussichtlich 21. November 2025 der Mühlweg, in Halle (Saale) zwischen Georg-Cantor-Straße und Karl-Liebknecht-Straße für den Auto-Verkehr voll gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr fährt wie gewohnt.

Eine großräumige Umleitung erfolgt über Bernburger Straße / Geiststraße / Moritzburgring / Neuwerk / Burgstraße bzw. Burgstraße / Große Brunnenstraße / Richard-Wagner-Straße / Bernburger Straße.