Finanzausschuss lehnt Erhöhung der Hundesteuer ab – endgültige Entscheidung im Stadtrat
Das Votum im Finanzausschuss war eindeutig. Nur zwei Stadträte stimmten einer Erhöhung der Hundesteuer zu, fünf waren dagegen und vier enthielten sich. Die endgültige Entscheidung soll nächste Woche im Stadtrat fallen. Die Stadt Halle (Saale) erhofft Mehreinnahmen von 167.000 Euro, Ursprünglich war sogar von mehr als 400.000 Euro die Rede, was aber ein Übertragungsfehler war, wie auf Stadtratsanfrage hin bekannt wurde.
Geplant sind durch die Stadt für den ersten Hund 120,00 Euro und damit eine deutliche Erhöhung. Dagegen sollen die Steuern für den zweiten und jeden weiteren Hund mit 180,00 Euro und für jeden gefährlichen Hund mit 720,00 Euro gleich bleiben. “Wir können natürlich nachvollziehen, dass man bei der Haushaltslage die Steuern erhöhen will”, sagte Andreas Schachtschneider (Hauptsache Halle). Allerdings will die Fraktion auch die Steuern für weitere und gefährliche Hunde erhöhen. Das sieht auch die CDU so, “wir können nicht alles auf den Einzelhundebesitzer abladen”, meinte Christoph Bergner.
Die Fraktion Volt / MitBürger will Besitzer von Rettungshunden von der Steuer ausnehmen. Es sei schließlich eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, sagte Ferdinand Raabe. In Magdeburg sei dies schon abgeschafft. Er rechne dadurch nicht mit einem großen Verlust an Einnahmen. Zwar stimmte die Ausschussmehrheit seinem Antrag zu. Weil aber der Gesamtantrag abgelehnt wurde, ist damit auch dieses Votum dahin.
Martin Sehrdt (AfD) meinte in der Debatte, es gehe ja nur um “Pille Palle”-Beiträge. “Der Hund ist für viele Menschen nicht nur ein Tier, sondern ein Begleiter.” In anderen Bereichen werfe man nur so mit Geld um sich.
Wir haben das teuerste Abwasserbeseitigungskonzept der Welt und entlassen unsere Kacke in Trinkeasserqualität zurück in die Natur. Das kostet und wir immer teurer und die 40 Millionen Hundebesitzer scheißen die Botanik zu und Keime unbekannter Art verseuchen den Boden. Außerdem werden viele Hundebisse letztendlich von der Krankenkasse bezahlt. Zu DDR-Zeiten waren große Hunde Erlaubnispflichtig. Also Hundesteuer hoch. Gefährlicher Hund 1000€, der Zweite davon 2000€ usw.. Der Rentnerschoßhund, kann ja bei 25€ bleiben. Stellen Sie sich vor, es ist ein Auto, da schlägt die Steuer gnadenlos zu.
Hast du irgendwelche Nachweise, dass Hundebesitzer mehr in die Botanik scheißen als Leute ohne Hunde? Das halte ich doch für eher unwahrscheinlich. Keime unbekannter Art kommen doch eher durch ganz andere Themen in die Umwelt. Oft sogar in den Menschen.
Was hat das Bezahlen von Hundebissen durch Krankenkassen mit der Hundesteuer zu tun?
Der Rentnerschoßhund kostet jetzt schon das Vierfache deiner „gefühlten“ Steuer.
Ein Auto wird nach wie vor vom Staat subventioniert. Das bisschen Steuer begleicht die Kosten keinesfalls.
Alles in allem wieder mal ein sehr wirren Beitrag von Armin wo alles was ihn scheinbar gerade einfällt durcheinandergeworfen wird …
Jedes Wildtier scheißt in die Umwelt. Ihr Argumeht ist daher dämlich. Hundesbesitzer heben auch die Hinterlassenschaften zu mehr als 50 Prozent auf. Anderfalls sähen die Fußwege komplett braun aus.
Was heißt für dich „gefährlicher Hund „? Großen Dobermann oder kleiner Chihuahua? Gibt keine gefährlichen Hunde sondern eher gefährliches Halter.
Gibt es eigentlich immer nur Ablehnung von guten oder doofen Vorschlägen zum Sparen von Geld oder ist der Stadtrat immer nur dagegen und bringt keine Alternativen ein? Hier wünsche ich mir eine bessere Berichterstattung.
Warum nur die Steuer für den ersten aber nicht für weitere Hunde und in anderen Kategorien erhöht werden soll ist schon fraglich. Wenn Hundehalter einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten sollen, küss dieser schon gerecht verteilt werden und kann nicht nur den ersten Hund treffen. Die Frage ist nur, ob der Ausschuss hierauf mit einer Ablehnung reagieren musste..
Die Hundesteuer gehört erhöht. Überall liegt die Scheiße rum und keiner der Besitzer kümmert sich drum.
man sollte aber ergänzende sagen, dass es ein Steuer ist und keine Abgabe. Sie wird also nicht für die Beseitung der Scheiße verwendet. ABER, es bleibt zu hoffen, dass es weniger Hunde werden, wenn man die Steuer erhöht. Man muss als Stadt nur aufpassen, dass das nicht zum „Laffer-Effekt“ führt.
Und? Der Dreck wird trotzdem weiterhin rumliegen. Ich mach die Hinterlassenschaften meines Hundes immer weg. Aber bin dafür das es mehr Kontrollen geben muss. Denn ich vermute das viele keine Hundesteuer zahlen.
Würde man in dem Kontext nicht eher die Steuern für den zweiten und dritten Hund erhöhen müssen, wenn es um das Argument geht, den Leuten ihre tierischen Freunde ja nicht wegnehmen zu wollen?
Man sollte auch bedenken, das ein Hund kein Luxus dastellen sollte, für viele, grad einsame Menschen ist er der beste Freund und sorgt für Mobilität durch Spaziergänge. Grad die ältere Generation kann sich das dann nicht mehr leisten.