Du bist Halle

Finanzausschuss lehnt Erhöhung der Hundesteuer ab – endgültige Entscheidung im Stadtrat

von · 19. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

22 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 06:01 Uhr

    In anderen Bereichen werfe man nur so mit Geld um sich.

    Und weil man’s woanders schon macht, muss man es hier auch machen, oder was? Was für eine dämliche Logik. 🙄

    Antworten
    • Klaus H. sagt:
      19. November 2025 um 09:04 Uhr

      Nulli, die Logik mag komisch sein aber recht hat er trotzdem. Überall wird Geld zum Fenster raugeworfen, aber Oma Elfriede mit ihrer Fußhupe soll die Stadtkasse retten, weil irgendwelche Assis mit ihren großen Hunden zahlen sowieso keine Hundesteuer. Wird ja auch nicht kontrolliert oder zuwenig.

      Antworten
  2. armin mützenbecher sagt:
    19. November 2025 um 06:44 Uhr

    Wir haben das teuerste Abwasserbeseitigungskonzept der Welt und entlassen unsere Kacke in Trinkeasserqualität zurück in die Natur. Das kostet und wir immer teurer und die 40 Millionen Hundebesitzer scheißen die Botanik zu und Keime unbekannter Art verseuchen den Boden. Außerdem werden viele Hundebisse letztendlich von der Krankenkasse bezahlt. Zu DDR-Zeiten waren große Hunde Erlaubnispflichtig. Also Hundesteuer hoch. Gefährlicher Hund 1000€, der Zweite davon 2000€ usw.. Der Rentnerschoßhund, kann ja bei 25€ bleiben. Stellen Sie sich vor, es ist ein Auto, da schlägt die Steuer gnadenlos zu.

    Antworten
    • Es war einmal sagt:
      19. November 2025 um 08:39 Uhr

      Was in deiner scheiß DDR beschlossen, bzw. umgesetzt wurde ist heute Geschichte und mir völlig scheiß egal 😀

      Antworten
    • J sagt:
      19. November 2025 um 10:25 Uhr

      Hast du irgendwelche Nachweise, dass Hundebesitzer mehr in die Botanik scheißen als Leute ohne Hunde? Das halte ich doch für eher unwahrscheinlich. Keime unbekannter Art kommen doch eher durch ganz andere Themen in die Umwelt. Oft sogar in den Menschen.

      Was hat das Bezahlen von Hundebissen durch Krankenkassen mit der Hundesteuer zu tun?

      Der Rentnerschoßhund kostet jetzt schon das Vierfache deiner „gefühlten“ Steuer.

      Ein Auto wird nach wie vor vom Staat subventioniert. Das bisschen Steuer begleicht die Kosten keinesfalls.

      Alles in allem wieder mal ein sehr wirren Beitrag von Armin wo alles was ihn scheinbar gerade einfällt durcheinandergeworfen wird …

      Antworten
    • Bitte alle mal lachen! sagt:
      19. November 2025 um 10:52 Uhr

      Jedes Wildtier scheißt in die Umwelt. Ihr Argumeht ist daher dämlich. Hundesbesitzer heben auch die Hinterlassenschaften zu mehr als 50 Prozent auf. Anderfalls sähen die Fußwege komplett braun aus.

      Antworten
    • Detlef sagt:
      19. November 2025 um 12:37 Uhr

      Was heißt für dich „gefährlicher Hund „? Großen Dobermann oder kleiner Chihuahua? Gibt keine gefährlichen Hunde sondern eher gefährliches Halter.

      Antworten
  3. Rarum sagt:
    19. November 2025 um 07:16 Uhr

    Gott sei Dank, bin davon jetzt befreit, mein Hund ist queer. Er miaut und schnurrt wie eine Katze.

    Antworten
  4. Jan sagt:
    19. November 2025 um 07:42 Uhr

    Gibt es eigentlich immer nur Ablehnung von guten oder doofen Vorschlägen zum Sparen von Geld oder ist der Stadtrat immer nur dagegen und bringt keine Alternativen ein? Hier wünsche ich mir eine bessere Berichterstattung.

    Antworten
    • Wien 3000 sagt:
      19. November 2025 um 09:28 Uhr

      Warum nur die Steuer für den ersten aber nicht für weitere Hunde und in anderen Kategorien erhöht werden soll ist schon fraglich. Wenn Hundehalter einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten sollen, küss dieser schon gerecht verteilt werden und kann nicht nur den ersten Hund treffen. Die Frage ist nur, ob der Ausschuss hierauf mit einer Ablehnung reagieren musste..

      Antworten
    • Jon sagt:
      19. November 2025 um 12:33 Uhr

      Die Stadträte haben eigene Hunde…nun weißt du warum sie es ablehnen

      Antworten
  5. Buddy sagt:
    19. November 2025 um 08:43 Uhr

    Die Hundesteuer gehört erhöht. Überall liegt die Scheiße rum und keiner der Besitzer kümmert sich drum.

    Antworten
    • theduke sagt:
      19. November 2025 um 09:58 Uhr

      man sollte aber ergänzende sagen, dass es ein Steuer ist und keine Abgabe. Sie wird also nicht für die Beseitung der Scheiße verwendet. ABER, es bleibt zu hoffen, dass es weniger Hunde werden, wenn man die Steuer erhöht. Man muss als Stadt nur aufpassen, dass das nicht zum „Laffer-Effekt“ führt.

      Antworten
    • Kaaackwurst sagt:
      19. November 2025 um 10:07 Uhr

      Überall liegen Kaputte Flaschen und Kippen rum und keiner kümmert sich. Wahnsinn!!! Also was jetzt….Pfand erhöhen um 200% und Tabakwaren um 400% .

      Antworten
    • vivi sagt:
      19. November 2025 um 10:56 Uhr

      Und? Der Dreck wird trotzdem weiterhin rumliegen. Ich mach die Hinterlassenschaften meines Hundes immer weg. Aber bin dafür das es mehr Kontrollen geben muss. Denn ich vermute das viele keine Hundesteuer zahlen.

      Antworten
  6. Mietze sagt:
    19. November 2025 um 09:48 Uhr

    Würde man in dem Kontext nicht eher die Steuern für den zweiten und dritten Hund erhöhen müssen, wenn es um das Argument geht, den Leuten ihre tierischen Freunde ja nicht wegnehmen zu wollen?

    Antworten
  7. Katzenfreund sagt:
    19. November 2025 um 09:59 Uhr

    KATZENSTEUER SOFORT! Gibt nicht mal Beutel in dieser Stadt. So ein Schwachsinn dieses Thema. Einfach Sozialleistungen kürzen und fertig.

    Antworten
  8. ...ach Armin sagt:
    19. November 2025 um 10:28 Uhr

    @armin mützenbecher da hast Du nun Ewigkeiten verbracht um das hier alles aufzuschreiben! Und was ist am Ende daraus geworden ? Weniger als Hundedreck, Du ewig gestriger !

    Antworten
  9. Detlef sagt:
    19. November 2025 um 12:39 Uhr

    Mein kleiner Zwergpinscher Hund schläft eh den ganzen Tag. Von daher alles gut.

    Antworten
  10. Hundefreund sagt:
    19. November 2025 um 13:33 Uhr

    Man sollte auch bedenken, das ein Hund kein Luxus dastellen sollte, für viele, grad einsame Menschen ist er der beste Freund und sorgt für Mobilität durch Spaziergänge. Grad die ältere Generation kann sich das dann nicht mehr leisten.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert