Halles Ehrenbürgerin und Kunstmäzenin Hertha Gerlinger ist verstorben

Halles Ehrenbürgerin Hertha Gerlinger ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist sie bereits am 26. November im Alter von 105 Jahren in Würzburg verstorben. Die Stadt Halle (Saale) hat das Ehepaar Hertha und Hermann Gerlinger im Jahr 2009 zu Ehrenbürgern ernannt.

Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt sagte: „Mit tiefer Betroffenheit habe ich die Nachricht vom Tod Hertha Gerlingers erhalten. Sie wird uns als außergewöhnliche Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Ihr kulturelles Engagement ging weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hermann Gerlinger hat sie über Jahrzehnte hinweg eine der weltweit bedeutendsten Privatsammlungen der Künstlergruppe „Brücke“ aufgebaut – ein Lebenswerk von unschätzbarem Wert, das Kunstgeschichte schrieb. Dass sich beide im Jahr 2001 entschieden haben, dieser einzigartigen Sammlung in Halle für einige Jahre eine Heimat zu geben, erfüllt unsere Stadt bis heute mit Dankbarkeit und Stolz. Hertha Gerlinger wird stets einen besonderen Platz in der Geschichte unserer Stadt einnehmen – als Mäzenin, als Förderin der Kunst und als Ehrenbürgerin.“