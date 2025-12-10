Warnstreik auf dem Uniplatz für bessere Bezahlung

Am Mittwochnachmittag fand auf dem Universitätsplatz in Halle (Saale) eine Streikundgebung der Gewerkschaft ver.di und GEW statt.

„Wir sind nicht mehr bereit, die Folgen verfehlter Investitions- und Personalpolitik der letzten Jahrzehnte alleine zu schultern“, sagte Malte Gerken von der GEW.

Die GEW und ver.di fordern unter anderem 7 Prozent mehr Gehalt, mindestens 300 Euro monatlich, höhere Entgelte für Auszubildende und Praktikant*innen, eine Laufzeit von 12 Monaten, bessere Zuschläge für Mehrarbeit und Arbeit zu ungünstigen Zeiten sowie einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Mehr später