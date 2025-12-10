Partizipation von Kindern „in Echt“: Hortkinder haben Spielplatz mitgestaltet und übernehmen Patenschaft

Der frühere Spielplatz „Wiener Straße“ aus den 1990er Jahren befand sich in den letzten Jahren in einem immer schlechter werdenden baulichen Zustand. Viele Spielangebote wurden aus Sicherheitsgründen entfernt. Die Kinder der Südstadt und besonders die Kinder des Hortes Kinderpark (in Trägerschaft des Kinder- und Jugendhaus e.V.) fanden das sehr schlecht und stellten schon vor ca. 4 Jahren eine Anfrage hierzu an die Stadtverantwortlichen.

Bei der aufwändigen Planung des Areals zu einem großen, attraktiven Quartierspielplatz, wurden die Kinder unseres Hortes „Kinderpark“ bereits mit einbezogen. Sie hatten sich für das Thema „Märchen“ bzw. den Namen „Hexenhausen“ entschieden.

Im Hortrat des Hortes Kinderpark wurde viel über den neuen Spielplatz gesprochen und oft die Fragen gestellt: Wer kümmert sich um diesen Platz? Wer sagt der Stadt Bescheid, wenn etwas kaputt gemacht wurde? Die Kinder fragten den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses – Philipp Pieloth – bei seinem Besuch des Hortrates, wie man sich als Kind für Spielplätze einsetzen kann. Die Antwort: man kann Spielplatzpate werden. Diese Idee wurde in mehreren Sitzungen diskutiert und dann gemeinsam beschlossen, das die Kinder des Hortrates und alle Kinder des Hortes Kinderpark die Spielplatzpatenschaft von „Hexenhausen“ übernehmen.

Heute nachmittag kam der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Halle – Mirko Petrick – und übergab den Kindern des Hortrates die Patenschaftsurkunde.

Die Kinder sind sehr stolz darauf, dass erstens „ihr Antrag“ auf einen neuen Spielplatz Erfolg hatte und zweitens sie mit planen und mitgestalten durften. Deshalb werden sie sich auch gern ehrenamtlich für den Erhalt des Spielplatzes einsetzen und dafür Sorge tragen, das dieser noch lange märchenhaft zu bespielen ist. Dies ist ein super tolles Zeichen von „echter Partizipation“.