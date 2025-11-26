Jugendliche aus Halle wird seit Sonntag gesucht

Seit Sonntag, dem 23.11.2025 ist die Medina D. unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste wurde letztmalig am Sonntag, 23.11.2025 gegen 10 Uhr im häuslichen Umfeld in Halle (Saale) gesehen.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

scheinbares Alter 16 – 18 Jahre

schlank

geschminkt

zuletzt bekleidet mit: Sportschuhen, schwarze Jogginghose, graue Jacke mit weißem Fellkragen

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Halle (Saale) unter (0345) 224 2000.