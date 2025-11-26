Verletzter bei Körperverletzung in der Silberhöhe

Am 25.11.2025 kam es gegen 19:45 Uhr in der Silberhöhe zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Geschädigten und vier unbekannten Personen. Folgend beleidigte eine männliche Person der Gruppierung den 51-jährigen und sprühte diesem nach ersten Erkenntnissen Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend verließen die Personen um den Täter die Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde ambulant vor Ort medizinisch versorgt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Artikel Teilen: