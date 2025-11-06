Jugendliche Einbrecher in Shishageschäft in der Großen Brunnenstraße gestellt
Am Mittwochabend sind zwei Jugendliche in ein Shisha-Geschäft in der Großen Brunnenstraße in Halle (Saale) eingebrochen. Zeugen haben die Tat gegen 19.30 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen stellen. Diese hatten bereits diverse Tabak- und Cannabisprodukte eingepackt. Ein 16-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, sein 13 Jahre alter Komplize kam in eine Jugendeinrichtung.
In eine Jugendeinrichtung, da ist der doch schnell wieder weg…. ist ja kein Gefängnis.
Er ist ja auch noch nicht strafmündig, daher kein Gefängnis.
Oh man, du bist sicher auch noch Befürworter alter DDR-Erziehungsmethoden…
Was „Emmi“ gut getan hat, kann für andere nicht schlecht sein.
Ist fraglich, ob es ihr/ihm gut getan hat.
Es ist schon komisch zu hören, ein jugendlicher Einbrecher kommt in eine Jugendeinrichtung aber jugendliche Diebe, welche alte Menschen ausrauben und verletzen dürfen zu Mutti und Vati nach Hause. Wäre denn hier nicht eine Einrichtung mit dem entsprechenden sozialen Personal nicht besser?
Hat der 13 jährige keine Eltern ? Minderjährige Kleinkriminelle werden doch sonst immer an die Eltern übergeben .
Gib doch mal einen Tipp ab. Du hast genug Informationen. Der Schädel ist nicht nur dazu da, die Kippe festzuhalten.
Na offensichtlich nicht, bzw. ihnen ist möglicherweise das Sorgerecht entzogen worden.
Hahaha…wo ist denn da ein „Sisha Geschäft ? „