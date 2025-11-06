Du bist Halle

Jugendliche Einbrecher in Shishageschäft in der Großen Brunnenstraße gestellt

von · 6. November 2025

9 Antworten

  1. Emmi sagt:
    6. November 2025 um 07:58 Uhr

    In eine Jugendeinrichtung, da ist der doch schnell wieder weg…. ist ja kein Gefängnis.

    Antworten
  2. Neustädter Nr 2 sagt:
    6. November 2025 um 12:08 Uhr

    Es ist schon komisch zu hören, ein jugendlicher Einbrecher kommt in eine Jugendeinrichtung aber jugendliche Diebe, welche alte Menschen ausrauben und verletzen dürfen zu Mutti und Vati nach Hause. Wäre denn hier nicht eine Einrichtung mit dem entsprechenden sozialen Personal nicht besser?

    Antworten
  3. Robert sagt:
    6. November 2025 um 12:21 Uhr

    Hat der 13 jährige keine Eltern ? Minderjährige Kleinkriminelle werden doch sonst immer an die Eltern übergeben .

    Antworten
  4. Harald sagt:
    6. November 2025 um 12:56 Uhr

    Hahaha…wo ist denn da ein „Sisha Geschäft ? „

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert