Jugendliche Einbrecher in Shishageschäft in der Großen Brunnenstraße gestellt

Am Mittwochabend sind zwei Jugendliche in ein Shisha-Geschäft in der Großen Brunnenstraße in Halle (Saale) eingebrochen. Zeugen haben die Tat gegen 19.30 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen stellen. Diese hatten bereits diverse Tabak- und Cannabisprodukte eingepackt. Ein 16-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, sein 13 Jahre alter Komplize kam in eine Jugendeinrichtung.

