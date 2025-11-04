Paragraph gilt gar nicht: Stadtverwaltung untersagt von AfD geforderte Sondersitzung des Finanzausschusses zum Moscheebau in Halle-Neustadt

Zum Bau des Islamischen Kulturcenters in Halle-Neustadt (IKC) wird es doch keine Sondersitzung des Finanzausschusses geben. Diese hatte die AfD auf der Grundlage des § 53 Abs. 5 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) beantragt.

Doch dieser Paragraph, auf den sich die AfD beruft, habe ausdrücklich nur die Einberufung einer Sitzung des Stadtrates zum Gegenstand. “Es gibt keine Regelung, nach der § 53 Abs. 5 KVG LSA auf Ausschüsse entsprechende Anwendung findet”, sagte Stadtsprecher Drago Bock. “Die Mitglieder der AfD-Stadtratsfraktion haben daher kein Antragsrecht betreffend die Einberufung einer Ausschusssitzung nach dieser Vorschrift”

Zudem müssen laut Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse Anträge 21 Tage vor der Sitzung beim Team Ratsangelegenheiten eingegangen sein. Demzufolge hätten die Anträge fristgerecht spätestens am 28.10.2025 vorliegen müssen, so die Stadt – das sei jedoch zwei Tage zu spät erfolgt.

Somit könnte über die Anträge frühestens im Dezember eingebracht werden. Mit Verweis in die Ausschüsse dürfte dann ein Beschluss frühestens im Februar anstehen.