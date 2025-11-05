Du bist Halle

Autos kollidierten in der Großen Brunnenstraße

von · 5. November 2025

  1. Straßenbahnmitfahrer sagt:
    5. November 2025 um 15:34 Uhr

    Das hat schon heftig ausgesehen. Da hatte jemand ordentlich Tempo drauf.

  2. Fragen über Fragen sagt:
    5. November 2025 um 15:42 Uhr

    Wie konnte es nur soweit kommen? Was ist nur los? In dieser „Gesellschaft“?

    • Na sagt:
      5. November 2025 um 16:01 Uhr

      Unfälle passieren in jeder Gesellschaft. Trotzdem habe aber auch ich den Eindruck, dass auch hier bei einigen zu sehr egoistisches Denken und eine damit verbundene Rücksichtslosigkeit das Autofahren beienflusst.

  3. Knoppers sagt:
    5. November 2025 um 16:52 Uhr

    Waren da heute zwei Unfälle? Vor der Lutherlinde standen doch gerade zwei andere Autos mit seitlichen Treffern.

  4. Horst sagt:
    5. November 2025 um 17:29 Uhr

    Manche Leute sollten besser ihren Führerschein wieder abgeben.

