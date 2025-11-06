Kinderporno-Razzien in Halle (Saale) gegen 24 Beschuldigte – keine Festnahmen
Kriminalbeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) vollstreckten am Mittwoch den 05.11.2025 vierundzwanzig durch das Amtsgericht Halle erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen 24 männliche Beschuldigte im Alter zwischen 16- und 74-Jahre. Gegen diese Personen wurden seit längere Zeit Einzelermittlungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Delikten der Internetkriminalität und Erwerb/Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie im Polizeirevier Halle (Saale) geführt. Zur Durchsetzung der Beschlüsse des Amtsgericht Halle wurden 25 Gebäude verteilt über das gesamte Stadtgebiet Halle (Saale) und ein Gebäude im Bereich Saalekreis durchsucht. Hier konnten eine Vielzahl an Datenträgern/digitaler Speichermedien und weiteren Beweismitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beschuldigten Personen wurden nachfolgend zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen zum Polizeirevier Halle (Saale) verbracht und nach Beendigungen dieser Maßnahmen vom Polizeirevier Halle (Saale) entlassen.
Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere drei Verstöße gegen das Waffengesetz und zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Hierzu wurden die entsprechenden Ermittlungen gegen die Beschuldigten eingeleitet. Weiterhin wurde sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt, welche dem Jugendamt der Stadt Halle (Saale) angezeigt wurden.
Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Polizeirevier Halle (Saale) durch Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt und durch Diensthundeführer der Polizeiinspektion Halle (Saale) und der Polizeiinspektion Zentrale Dienste-Diensthundeführerschule, sowie der Bundesländer Bayern und Sachsen unterstützt.
Beweismittel sind erst Beweismittel ,wenn die Ermittler diese Datenträger ausgewertet haben und sind auch dort fündig geworden . Ich glaube kaum, dass diese Auswertung in der kurzen Zeit machbar war .
Robert der Hobbyjurist . Hahaha
Wie wäre denn die korrekte Bezeichnung? Jetzt nicht als provokante Frage, sondern aus ehrlichem Interesse.
Beweismittel sind Gegenstände oder Informationen, die in irgendeiner Form zur Klärung des Sachverhalts beitragen können – sei es zur Bestätigung oder zur Entlastung einer Partei.
Bleib mal lieber beim Wachdienst als Hobby.
Der hat höchstwahrscheinlich nicht mal die Sachkundeprüfung geschafft und schleppt sich mit seiner Unterrichtung durch den Betrieb 😂
„Weiterhin wurde sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt, welche dem Jugendamt der Stadt Halle (Saale) angezeigt“
Na super, die Täter werden freigelassen.
Weiter geht’s mit ihren Taten. Einfach widerlich diese Männer. Eigentlich sind das keine Männer so erbärmlich wie sie sich benehmen.
Auch hier konsequent abschieben. Wer hier derartige Verbrechen begeht, muss in sein Heimatland zurück. Einheimische gehören mit aller Härte bestraft. Aber der Rechtsstaat funktioniert diesbezüglich leider nicht.