Kinderporno-Razzien in Halle (Saale) gegen 24 Beschuldigte – keine Festnahmen

Kriminalbeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) vollstreckten am Mittwoch den 05.11.2025 vierundzwanzig durch das Amtsgericht Halle erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen 24 männliche Beschuldigte im Alter zwischen 16- und 74-Jahre. Gegen diese Personen wurden seit längere Zeit Einzelermittlungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Delikten der Internetkriminalität und Erwerb/Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie im Polizeirevier Halle (Saale) geführt. Zur Durchsetzung der Beschlüsse des Amtsgericht Halle wurden 25 Gebäude verteilt über das gesamte Stadtgebiet Halle (Saale) und ein Gebäude im Bereich Saalekreis durchsucht. Hier konnten eine Vielzahl an Datenträgern/digitaler Speichermedien und weiteren Beweismitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beschuldigten Personen wurden nachfolgend zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen zum Polizeirevier Halle (Saale) verbracht und nach Beendigungen dieser Maßnahmen vom Polizeirevier Halle (Saale) entlassen.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere drei Verstöße gegen das Waffengesetz und zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Hierzu wurden die entsprechenden Ermittlungen gegen die Beschuldigten eingeleitet. Weiterhin wurde sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt, welche dem Jugendamt der Stadt Halle (Saale) angezeigt wurden.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Polizeirevier Halle (Saale) durch Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt und durch Diensthundeführer der Polizeiinspektion Halle (Saale) und der Polizeiinspektion Zentrale Dienste-Diensthundeführerschule, sowie der Bundesländer Bayern und Sachsen unterstützt.