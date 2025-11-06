Du bist Halle

Kinderporno-Razzien in Halle (Saale) gegen 24 Beschuldigte – keine Festnahmen

von · 6. November 2025

  1. Robert sagt:
    6. November 2025 um 12:17 Uhr

    “ Datenträgern/digitaler Speichermedien und weiteren Beweismitteln aufgefunden “

    Beweismittel sind erst Beweismittel ,wenn die Ermittler diese Datenträger ausgewertet haben und sind auch dort fündig geworden . Ich glaube kaum, dass diese Auswertung in der kurzen Zeit machbar war .
    Robert der Hobbyjurist . Hahaha

  2. Emmi sagt:
    6. November 2025 um 12:41 Uhr

    „Weiterhin wurde sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt, welche dem Jugendamt der Stadt Halle (Saale) angezeigt“
    Na super, die Täter werden freigelassen.
    Weiter geht’s mit ihren Taten. Einfach widerlich diese Männer. Eigentlich sind das keine Männer so erbärmlich wie sie sich benehmen.

  3. Daniel M. sagt:
    7. November 2025 um 16:34 Uhr

    Auch hier konsequent abschieben. Wer hier derartige Verbrechen begeht, muss in sein Heimatland zurück. Einheimische gehören mit aller Härte bestraft. Aber der Rechtsstaat funktioniert diesbezüglich leider nicht.

