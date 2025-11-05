Du bist Halle

Neues Leben in der alten Freyberg Brauerei: Quartier mit 210 Wohnungen entstanden

von · 5. November 2025

  1. Suchender sagt:
    5. November 2025 um 17:05 Uhr

    Wo findet man die Mietangebote?

  2. PaulusHallenser sagt:
    5. November 2025 um 17:16 Uhr

    „Erhalten geblieben ist die markante Fassade zur Saale hin. Direkt dahinter verbirgt sich aber ein moderner Neubau, an den die Fassade angefügt ist.“

    So muss das sein!

    Eine alte Fassade und dahinter zeitgemäßer und moderner Wohnraum. So sollte in Halle öfter gebaut werden.

