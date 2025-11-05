Neues Leben in der alten Freyberg Brauerei: Quartier mit 210 Wohnungen entstanden

Es war einst die modernste und größte Privatbrauerei Deutschlands. Nach Jahren des Leerstands gibt es nun neues Leben in der ehemaligen Freyberg Brauerei an der Glauchaer Straße in Halle (Saale). Am Mittwoch hat Investor Industria das Quartier offiziell eingeweiht, auch wenn die ersten Mieter schon drin wohnen.

Insgesamt verfügt das Quartier über 210 Wohnungen – ein Teil in Neubauten, ein Teil in den sanierten Altbauten. Erhalten geblieben ist die markante Fassade zur Saale hin. Direkt dahinter verbirgt sich aber ein moderner Neubau, an den die Fassade angefügt ist.

Alle Wohnungen verfügen über Wannenbäder und Fußbodenheizungen. Zum Teil verfügen Wohnungen auch über geräumige Terrassen – mit Blick zur Saale oder mit Blick auf die fünf Türme.

“Nicht nur von Außen macht das Areal etwas her”, sagte Baudezernent René Rebenstorf. Der Innenhof sei nicht so eng, wie es immer von Außen aussah. Noch fehlt das Grün, doch in der kommenden Woche wird sich auch ein Unternehmen darum kümmern. Ein kleiner Spielplatz ist schon eingerichtet.

