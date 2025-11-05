TV-Kochrebell und Thriller-Autor haben heute einen Stuffed-Falafel – Store im Hauptbahnhof Halle eröffnet

Am Hauptbahnhof hat am Mittwoch ein „Popup-Store“ eröffnet. Sprich: der Laden wird nur Monate Wochen da sein. In der mittelfristigen Planung sollen dem Pop-up-Store im Bahnhof zunächst ein Imbiss und später ein Restaurant in Halles Innenstadt folgen.

Hinter „Stella Moses“ stehen der Sterne- und TV-Koch Stefan Marquard, bekannt durch Koptuch und Bart und „Tatort“- Schreiber Uwe Wilhelm. Beide haben eine Mission und wollen nichts weniger als die Welt des Fastfood revolutonieren. Schließlich ist jeder 2. Deutsche übergewichtig und krankheitsgefährdet.

Das Stella Moses-Rezept: Gefüllte Falafel, mit Feta, Spinat, Bratapfel, Schokocreme, Früchten und Salat. Schmackhaft, ohne Zucker und immer gesund. Viele Vitamine, Proteine und jede Menge Nährstoffe. Alle Rezepte kommen aus der Küche von Sternekoch Marquard. Seine Stuffed Falafel helfen dabei sich schnell und trotzdem gut zu ernähren.

