Karnevalisten backen Weihnachtsplätzchen für den guten Zweck: Stadtprinzenpaar zeigt soziales Engagement

Normalerweise sorgen sie auf den Bühnen der Saalestadt für Stimmung, Schunkel-Laune und glitzernde Auftritte: die Karnevalisten des Halle-Saalekreis Karnevalsvereins (HSKV). Doch am vergangenen Mittwoch haben sie bewiesen, dass sie nicht nur mit Humor, sondern auch mit Herz und Engagement punkten können – und das am Backofen.

Unter Mehlstaub und Weihnachtsduft standen das Stadtprinzenpaar, seine Tollität Henrik I. und Ihre Lieblichkeit Julia II., gemeinsam mit weiteren Helfern des HSKV in der modernen Küche des Küchenstudios Micheel am Hansering. Hier wurde fleißig geknetet, gerollt und ausgestochen. Unterstützt wurde die Aktion von der Firma Kathi, die großzügig Backmischungen zur Verfügung stellte.

Und obwohl die Karnevalisten am 11.11.2025 stolz die Stadtwette gegen Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt gewonnen hatten – es galt, 111 Besen auf den Marktplatz zu bringen – lag der Fokus dieses Mal nicht auf einem Wettkampf, sondern auf Nächstenliebe.

„Der Bus Vierjahreszeiten – für Menschen in Not“, ein Projekt, das im Stadtgebiet Obdachlosen und Bedürftigen als Anlaufstelle dient, wird die frisch gebackenen Plätzchen verteilen. Gerade in der kalten Jahreszeit sind kleine Gesten wie ein süßes Gebäckstück für viele Menschen ein warmer Lichtblick.

Zwischen Ausstechformen, Plaudereien und dem ein oder anderen karnevalistischen Spruch entstand so nicht nur eine beachtliche Menge Weihnachtsgebäck, sondern auch ein starkes Zeichen für Solidarität in Halle.