Jetzt mit abstimmen: Sportler des Jahres für Halle gesucht

Der Stadtsportbund Halle sucht auch in diesem Jahr wieder die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres. Bis zum 2. Januar 2026 kann online für die Favoritinnen und Favoriten abgestimmt werden.

Eine fachkundige Jury hat bereits rund zwölf herausragende Leistungen pro Kategorie ausgewählt. Nun entscheidet das Publikum mit: Wer hat im Jahr 2025 am meisten beeindruckt? Welche sportlichen Leistungen haben begeistert?

Folgende Nominierte stehen zur Wahl: Sportlerinnen des Jahres 2025

• Anja Adler – Para Kanu

• Miriam Butkereit – Judo

• Shanice Craft – Leichtathletik

• Undine Lauerwald – Rettungsschwimmen

• Lena Oppermann – Rettungsschwimmen

• Johanna Pflügner – Para Kanu

• Friederike Stolze – Judo

• Valentina Wiesener – Tanzen

Sportler des Jahres 2025

• Timo Barthel – Wasserspringen

• Nils Bühnemann – Speedskating

• Nils Dunkel – Turnen

• Wilhelm Hirsch – Triathlon

• Lars Kochmann – Schwimmen

• Sebastian Mattner – Tanzen

• Oliver Middell – Beachhandball

• Andreas Obst – Basketball

• Sebastian Otto – Brazilian Jiu-Jitsu

• Michael Schade – Special Olympics

• Alexander Schüller – Bob

• Till Steinforth – Leichtathletik

• Moritz Wesemann – Wasserspringen

Mannschaften des Jahres 2025

• Al Danza – Tanzen

• Daniel Leich & Norbert Seils – Radball

• DLRG Halle-Saalekreis e.V. – Rettungsschwimmen

• GT on Point – Tanzen

• Kristin Nadpor & Kristin Hesselbarth – Radpolo

• Saale Bulls – Eishockey

• SV Halle Wasserball – Wasserball

• USV Halle Falken – American Football

• USV Halle Hurricanes – Volleyball

• USV Halle Saalebiber – Floorball

• Valentina Wiesener & Niklas Funke – Tanzen

• WILDCATS – Handball

Zur Abstimmung: https://survey.lamapoll.de/Sportlerwahl_Halle_2025