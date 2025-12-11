Unfall auf der Europachaussee: betrunkene Autofahrerin fährt Straßenlaternen und Verkehrsschild um, Auto kommt im Gebüsch zum stehen

Am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr hat sich auf der Europachaussee zwischen Delitzscher Straße und Grenzstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug vom der Fahrbahn abgekommen, fuhr zunächst zwei Straßenlaternen und dann ein Verkehrsschild um.

Das Auto fuhr weiter durch einen Wildzaun und blieb in einem Gebüsch stehen, die beiden Frontairbags lösten aus. Die 60 Jahre alte Fahrerin stand unter Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab über ein Promille. Ihr Führerschein wurde deshalb beschlagnahmt und eine Blutprobenentname angeordnet. Die Frau wurde bei den Unfall leicht verletzt.

Am Auto entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Europachaussee für 2 Stunden gesperrt.