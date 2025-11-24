Kinderplanet: Tag der offenen Tür im Haus des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale)

Am Samstag, dem 29. November 2025, lädt der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e.V. herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen 13.00 und 17.00 Uhr öffnet das Haus in der Ernst-Grube-Straße 31, direkt gegenüber dem Universitätsklinikum Kröllwitz, seine Türen für alle Interessierten. Besucherinnen und Besucher erhalten an diesem Nachmittag spannende Einblicke in die tägliche Arbeit des Vereins. Bei regelmäßig stattfindenden Hausführungen berichten Vorstandsmitglieder sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende über ihre Arbeit mit krebskranken Kindern und deren Familien – und stehen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Auch für Kinder wird viel geboten: Kickern, Billard und kreative Bastelangebote laden zum Mitmachen ein. Besonders faszinierend ist die Möglichkeit, mithilfe eines Mikroskops Krebszellen aus nächster Nähe zu betrachten. Außerdem führt Prof. Dr. Hettmer interessierte Gäste über die kinderonkologische Station und beantwortet Fragen rund um die medizinische Betreuung. Passend zum Beginn der Adventszeit öffnet in der Keramikwerkstatt zudem der Weihnachtsbasar seine Türen. Dort können liebevoll gestaltete Arbeiten der krebskranken Kinder und Jugendlichen bestaunt und auch käuflich erworben werden – ein idealer Ort, um besondere Geschenke zu entdecken und zugleich Gutes zu tun. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Der Verein freut sich über jeden Besucher und jede Besucherin, die an diesem Tag vorbeischaut und die wichtige Arbeit des Hauses kennenlernen möchte.