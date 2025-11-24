Mietvertrag nicht verlängert: Fellini Eiscafé und Restaurant im Charlottencenter schließt nach 17 Jahren

Das Eiscafé und Restaurant “Fellini” im Charlottencenter macht dicht. Zum Monatsende gehen die Licht aus. Nach 17 Jahren sei der Mietvertrag nicht verlängert worden, so die Betreiber.

Es habe in den vergangenen Monaten viele Gespräche mit der Leitung des Gebäudes gegeben. Es sei aber keinerlei Rücksicht und Respekt gezeigt worden. Derzeit werde nach einem neuen Standort gesucht, “Ohne weiter mit gewissen Zirkus-Verwaltern und ihrer Ignoranz zu tun zu haben”, heißt es von den Betreibern.